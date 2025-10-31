A Trapani si inaugura una nuova scuola dell’Infanzia in via Mazzini. VIDEO

E’ stata inaugurata ieri a Trapani la nuova Scuola dell’Infanzia Don Bosco in via Mazzini, dopo i lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento sismico con fondi PNRR, intercettati dal Comune di Trapani, per un totale di 577.277,00 euro. “Con grande orgoglio questa mattina abbiamo ridato luce ad un’altra scuola – le prime parole del sindaco Giacomo Tranchida presente al taglio del nastro -. Uno spazio dedicato ai bambini che rappresentano le future generazioni di questa comunità. Ennesimo progetto partito con fondi PNRR che abbiamo intercettato e per questo ringrazio lo staff tecnico del Comune, l’ingegnere Amenta, l’ingegnere Ala e quanti hanno contribuito a questo risultato. Ringrazio anche le famiglie che hanno sopportato i vari disagi dei trasferimenti, ma adesso potranno godere di questa nuova scuola funzionale e con tutti gli adeguamenti sismici per la sicurezza dei propri figli”.

