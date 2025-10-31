Rosanna Genna: “Marsala non aggiorna da anni il Piano di Protezione Civile”. VIDEO

Rosanna Genna, consigliera comunale di Marsala da anni collocata all’opposizione, solleva – anche in Aula – una questione legata al mancato aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale, con tutto quello che può comportare in casi di allerta meteo o di calamità.

Nell’ultima seduta del Consiglio lei ha sollevato il problema relativo al Piano di Protezione Civile Comunale. Cerchiamo di capire intanto di cosa si tratta.

“Un documento che a prima vista potrebbe sembrare meramente formale, ma che ha un’importanza fondamentale in caso di calamità naturali. A Marsala non essendoci un piano per esempio di evacuazione, la città non saprebbe come comportarsi”.

Lei sulla questione ha presentato un’interrogazione al sindaco.

“...e non ho avuto alcuna risposta ufficile. A parole sono tutti d’accodo, ma da parte del sindaco non è giunta nessuna risposta. Non è stato proposto alcun atto deliberativo all’attenzione del consiglio comunale, nessun suggerimento un silenzio assordante“.

“Avete mai pensato di rivolgervi ad altri Enti? Magari alla protezione civile regionale per rappresentare le difficoltà che l’assenza del Piano comporta in una città con un territorio così vasto come quello di Marsala”?

“Certo. Con la commissione urbanistica abbiamo avuto ospiti importanti e funzionari. Ci hanno detto che una delibera era pronta ma intanto non è mai giunta in commissione. Al dipartimento della protezione civilel avora un funzionario un marsalese, Antonio Parrinello, cercheremo di affrontare anche con il responsabile la questione. A questo punto c’è da augurarsi che non accada nulla di rilevante che possa mettere in difficoltà la città che non è per nulla attrezzata“.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA