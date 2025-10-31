“Il mare colore dei libri” luogo di collaborazioni, presente anche Vivere Erice. VIDEO

redazione

“Il mare colore dei libri” luogo di collaborazioni, presente anche Vivere Erice. VIDEO

venerdì 31 Ottobre 2025 - 16:56

“Il mare colore dei libri” è luogo di incontri ma anche di collaborazioni letterarie. Alla quinta edizione del Festival organizzato dalla Navarra Editore al Museo e al Parco archeologico Lilibeo di Marsala, tra le associazioni che hanno aderito, anche Vivere Erice, guidata dalla giornalista Mariza D’Anna, che organizza diversi eventi nel territorio trapanese come il Premio letterario Città di Erice per la promozione e la diffusione della cultura dei libri, principalmente che hanno legami con la nostra isola.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA

