Colori, mito e sacralità nell’arte del marsalese Sergio Di Paola a Roma 

Sta riscuotendo un grande successo di pubblico “NVMINA”, la personale dell’artista marsalese Sergio Di Paola, inaugurata nel giardino d’inverno di Palazzo Tittoni. Inserita nel programma della X edizione della Rome Art Week e ospitata grazie alla disponibilità del Duca Luigi Catemario Tittoni di Quadri, la mostra rappresenta un nuovo e prestigioso riconoscimento per Di Paola, ormai considerato una delle voci più originali del panorama contemporaneo. Il vernissage, presentato da Gigi Vinci e dal Maestro Massimo Bomba, ha registrato un’affluenza eccezionale, accogliendo esponenti del mondo dell’arte, della cultura e dell’aristocrazia. Tra i presenti, S.A.R. Sisowath Ravivaddhana Monipong, principe di Cambogia, Laura Lattuada, Azzurra Primavera, Marco Coretti, Irma Capece Minutolo, Anadela Serra Visconti, Mariù Safier, Andrea Ripa di Meana e altri nomi illustri.

Un parterre d’eccezione che conferma la capacità di Di Paola di attrarre un pubblico colto e trasversale, capace di riconoscere nella sua arte una forza simbolica e universale. Le opere, caratterizzate da inchiostri di china e cromie potenti, evocano energie primordiali sospese tra mito e introspezione. Rosso e blu diventano linguaggi dell’anima: il primo vibra di passione dionisiaca, il secondo invita alla meditazione e al mistero. Tre i nuclei tematici – la sezione dionisiaca, la genealogia del sole e il blu misterico – che dialogano con l’allestimento curato da Massimiliano Reggiani, in perfetta armonia con la magnificenza barocca di Palazzo Tittoni. Con “NVMINA”, Sergio Di Paola rinnova la sua ricerca sul sacro e sull’interiore, offrendo al pubblico un’esperienza estetica intensa e spirituale, capace di unire arte, emozione e mito in un unico respiro.