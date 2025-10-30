Un gesto di civiltà si trasforma in un’odissea burocratica. È quanto racconta Carmelo, un cittadino di Marsala, in questa lettera aperta che denuncia l’inefficienza dei servizi comunali di fronte a un semplice caso di soccorso animale:

“Sono tornato a vivere nella mia città natale, Marsala, da qualche mese. Scrivo per raccontare un episodio che mi ha profondamente deluso e che, purtroppo, credo rifletta una realtà che molti cittadini conoscono bene. Lunedì mattina, intorno alle 8, mentre percorrevo una strada di campagna nei pressi del canile municipale, ho trovato due cuccioli che giocavano in mezzo alla carreggiata. Per evitare che venissero investiti, mi sono fermato e li ho messi al sicuro a bordo strada. Ho immediatamente provato a contattare la polizia municipale, ma senza successo: nessuna risposta. Ricordando di avere il numero di una dipendente della ditta che gestisce il canile, l’ho chiamata. La signora, molto gentile a parole, mi ha detto che in quel momento non avevano un mezzo disponibile per intervenire e mi ha invitato a continuare a chiamare la Polizia Municipale o, eventualmente, a prendere momentaneamente i cuccioli con me, promettendo che mi avrebbe richiamato appena possibile.

Sono passate tre ore, erano ormai le 11, e non avevo ricevuto alcuna chiamata. Nel frattempo, i cuccioli erano nel bagagliaio della mia auto, mentre io cercavo di sbrigare alcune commissioni. Ho quindi richiamato la Polizia Municipale, ma la risposta è stata assurda: mi è stato detto che, secondo la signora del canile, i cani ormai erano diventati miei, poiché li avevo caricati in macchina. A quel punto, esasperato, mi sono recato al comando dei Carabinieri più vicino per sporgere denuncia per omissione di doveri da parte delle autorità competenti. Dopo varie telefonate e discussioni, intorno alle 13, i Carabinieri – per evitare di procedere contro la Polizia Municipale – mi hanno autorizzato a portare personalmente i cuccioli al canile. Alla fine i cani sono stati accolti, ma resta l’amarezza per una gestione inaccettabile di una situazione che avrebbe potuto risolversi in modo semplice e civile. Mi chiedo: quanti altri cittadini, al posto mio, avrebbero avuto la pazienza di fare tutto questo invece di lasciare gli animali in strada? Temo che la risposta sia evidente. Episodi come questo non rendono onore a Marsala, una città che merita molto di più. Purtroppo, mi hanno fatto ricordare il motivo per cui tanti anni fa avevo scelto di andarmene”.