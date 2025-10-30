Marsala, a rilento i lavori tra via Caimi e via Verdi. Si va verso un’altra proroga dei divieti di sosta e circolazione

Di proroga in proroga, sono quasi due mesi che sono iniziati i lavori in via Giuseppe Verdi a Marsala. Si tratta di un intervento che si inserisce nel progetto di rigenerazione urbana che comprende anche via Emanuela Loi e – soprattutto, il tratto del lungomare urbano compreso tra l’incrocio con via dello Sbarco e quello con via Crispi. Il progetto prevede un restyling dei marciapiedi, dell’illuminazione e delle aiuole, con l’obiettivo di dare maggiore decoro all’area e favorire una maggiore connessione urbanistica con il waterfront.

I lavori nella zona che si trova tra via Verdi e via Giuseppe Caimi sono iniziati ai primi di settembre, annunciati da un’ordinanza che prevedeva il divieto di sosta e l’interdizione alla circolazione veicolare. Tutto ciò, a dire il vero, con grande disappunto per il personale scolastico e le famiglie che gravitano intorno ai plessi Matteotti e Verdi e che – comprensibilmente – avrebbero preferito che venisse utilizzata la pausa scolastica estiva per l’intervento, quando – invece – l’impresa si limitò alla delimitazione dell’area di cantiere.

Per evitare un eccessivo contingentamento del traffico veicolare sulla via Turati, la dirigente scolastica Annalisa Giacalone ha predisposto un orario differito per l’ingresso e l’uscita degli alunni, che – effettivamente – ha limitato i disagi delle famiglie e del personale. Tuttavia, resta il disappunto di tanti, considerato che la prima ordinanza fissava il termine dei divieti per il 12 settembre, mentre i successivi provvedimenti hanno più volte prorogato tale data fino all’ultima, prevista per il 31 ottobre.

Visto lo stato dei lavori, è verosimile che nelle prossime ore verrà pubblicata un’ulteriore ordinanza, che prolungherà ulteriormente il divieto di sosta e di circolazione tra via Verdi e via Caimi, con l’auspicio che la situazione veicolare possa tornare alla normalità, per lo meno entro le festività natalizie.