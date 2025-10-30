Ferie non fruite docenti precari, ancora vittorie giudiziarie tra Marsala e Trapani

Ancora vittorie giudiziarie a favore dei docenti precari trapanesi relativamente alla mancata fruizione delle ferie. La Uil Scuola Trapani, infatti, ha ottenuto un’altra serie di significative vittorie nei tribunali di Trapani e di Marsala a tutela dei diritti dei docenti con contratto a tempo determinato a seguito dei ricorsi promossi dal sindacato con il patrocinio dall’Avvocato Francesco Truglio. Lo stesso si dichiara soddisfatto dei risultati raggiunti e della possibilità per i docenti precari di recuperare somme importanti a titolo di ferie. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a corrispondere ai docenti con contratto in scadenza al 30 giugno un’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute.

“Queste ulteriori vittorie che fanno seguito a quelle dei mesi passati – afferma il segretario generale Uil Scuola Rua Trapani, Fulvio Marino – ci confermano che stiamo percorrendo la strada giusta in una delle tante battaglie portate avanti per tutelare i diritti del personale scolastico. Per questo sindacato, si tratta di un ulteriore modo di essere vicini ai nostri iscritti, dando tutela ai diritti e risposte concrete. Le sentenze, infatti, non sono solo questione di principio, ma comportano un recupero di importanti somme di denaro che si sono accumulate per molti docenti precari anno dopo anno”. Per coloro che non lo avessero già fatto è ancora possibile aderire gratuitamente al ricorso (riservato agli iscritti) compilando il form dedicato: https://forms.gle/FK8qyW6BSgwQezou6