Bus Marsala, abbonamento gratuito di due mesi per chi ha meno di 20 anni￼

L’Amministrazione comunale di Marsala ha attivato un abbonamento mensile gratuito per il trasporto urbano, da utilizzarsi nei prossimi due mesi, solo per novembre e dicembre. La domanda è aperta per chi ha un’età inferiore a 20 anni, deve essere residente a Marsala e in possesso di un Isee (reddito fmailiare) non superiore 25 mila euro. La richiesta va inoltrata entro il prossimo 10 novembre. Ulteriori dettagli per la presentazione della domanda – esclusivamente tramite posta certificata (PEC) – sono riportate sull’Avviso Pubblico, online alla pagina https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/bando-per-l-attivazione-dell-abbonamento-mensile-gratuito-per-i-giovani-di-eta-inferiore-ad-anni-20 dove è pure pubblicato il modulo di domanda.