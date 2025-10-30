Bocciatura Marsala Schola, l’Amministrazione Grillo: “Il Consiglio ha perso un’altra occasione”



Nel corso della seduta di martedì del Consiglio comunale di Marsala, il Consiglio comunale è stato chiamato a trattare la delibera “Marsala Servizi”, al fine di apportare modifiche al vigente Statuto dell’Istituzione Marsala Schola. L’integrazione proposta dalla Giunta Municipale riguardava l’assegnazione alla partecipata di altri servizi – oltre a quelli scolastici – quali l’organizzazione di eventi e la gestione dei contenitori culturali. L’aula ha attaccato anche l’assenza del sindaco in Aula su un argomento così importante, così come è mancata la presenza di Enzo Sturiano. A seguito della bocciatura dell’atto dell’Assise Civica, però, l’Amministrazione comunale attacca l’Aula.

“Il Consiglio comunale ha perso un’altra occasione. Da anni molti consiglieri chiedono di rilanciare o sciogliere Marsala Schola. Al riguardo – e in vista della scadenza naturale della partecipata, dicembre 2026 – abbiamo presentato una proposta concreta per trasformare l’Istituzione in <Marsala Servizi>, rendendola più efficiente e moderna. Una proposta aperta ad ulteriori integrazioni da parte del Consiglio che, invece di emendarla per migliorarla – nessun intervento dopo l’illustrazione dell’atto – ha scelto ancora una volta il voto contrario, rinunciando di fatto all’esercizio delle proprie competenze. In questi anni, infatti, il Consiglio comunale avrebbe anche potuto prendere specifica iniziativa. Ebbene, quella bocciatura non colpisce il sindaco – questo il messaggio politico che si è voluto lanciare – bensì la città”.