La Grimaldi Lines cerca figure professionali, reclutamento a Trapani

La compagnia di navigazione Grimaldi Lines è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel proprio organico in Sicilia per la navigazione tra l’isola e la ‘terra ferma’. Per avviare le selezioni, è stato organizzato un Recruiting Day dedicato ai candidati della Provincia di Trapani, in programma il 20 novembre dalle 9.30 alle 16, presso la sede dei Servizi per il Lavoro del Palazzo della Provincia in Piazzale Falcone e Borsellino n. 24. Durante la giornata, i partecipanti potranno incontrare i recruiter di Grimaldi Lines, sostenere colloqui individuali e conoscere meglio i percorsi di carriera disponibili all’interno della compagnia. Per partecipare è obbligatoria la registrazione tramite il form ufficiale, dove è anche possibile consultare tutte le posizioni lavorative aperte e candidarsi direttamente: Modulo di registrazione Grimaldi Lines – Recruiting Day Trapani