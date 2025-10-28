Stop dei panificatori marsalesi e petrosileni l’1 e il 2 novembre

I panificatori di Marsala e Petrosino si preparano a chiudere in occasione delle festività di Ognissanti e dei Defunti. Nei giorni 1 e 2 novembre non sarà disponibile pane fresco, in ottemperanza al decreto regionale per le attività produttive entrato in vigore in Sicilia nel 2021, che regola l’attività di panificazione. Il provvedimento stabilisce che, per garantire il riposo, la salute e il rispetto dei diritti civili e religiosi degli operatori, l’attività di panificazione è vietata nelle domeniche e nei giorni festivi. Tuttavia, in presenza di due festività consecutive, il divieto non si applica al secondo giorno festivo; se la festività cade di sabato o lunedì, la domenica resta esclusa dal divieto; in caso di tre o più giorni festivi consecutivi, compresa la domenica, il divieto non vale per la prima e l’ultima giornata. Nei giorni di chiusura, i panifici non potranno vendere pane fresco e anche i supermercati dovranno specificare che il pane in vendita non è fresco, rispettando così la normativa regionale.