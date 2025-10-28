Marsala, Piazza Mameli e i continui lavori anche ai marciapiedi

Proseguono anche col buio i lavori di rifacimento della Piazza Mameli, o meglio di una parte di essa, quella che era rimasta in sospeso. Terminata l’area della cosiddetta ‘porta mare’, di fronte appunto Porta Garibaldi, anche in vista del Raduno Nazionale dei Bersaglieri dello scorso maggio, adesso non rimangono che i marciapiedi, quelli di via Vespri, ancora da terminare, e quelli tra via Scipione l’Africano e via Sibilla. Il problema nella zona al momento è la viabilità. Tutto cambiato: da via Sibilla non si scende da Piazza Mameli ma da via Santa Lucia; chi si immette dal Lungomare verso la via Scipione l’Africano deve poi svoltare verso vie delle Sirene e percorrerla a segno inverso per poi svoltare verso via Santa Lucia. Insomma un caos che si accentuerà il fine settimana. A ciò si aggiunge la difficile situazione della viabilità appena si supera il Porto: nelle ore di punta traffico bloccato e si procede lentamente.