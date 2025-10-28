La forza rigenerativa delle donne racconte da Luana Rondinelli a “Il mare colore dei libri”. VIDEO

Teatro e impegno sociale, libri e forza della musica. Anche questo è stato “Il mare colore dei libri”, il contenitore dell’editoria indipendente che si è tenuto il 20 e 21 settembre al Museo e al Parco archeologico Lilibeo di Marsala per la quinta edizione organizzata, anche quest’anno da Navarra Editore. E proprio la casa editrice palermitana ha pubblicato i due romanzi della regista, attrice e drammaturga marsalese Luana Rondinelli, “Fimmine” e “Sciara. Prima C’agghiorna”, storie di donne che attraversano i tempi, l’omaggio alla forza rigenerativa delle donne, all’affermazione della propria identità e all’ardore che brucia loro dentro e viene fuori con un grido di ribellione. In “Sciara…” tutto viene raccontato attraverso gli occhi di sua madre, Francesca Serio, prima “madre socialista” della storia, che non ha paura di guardare in faccia la mafia e soprattutto di denunciare gli assassini di suo figlio, il sindacalista Turiddro Carnevale.

