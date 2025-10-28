Cina: a fine settembre Paese contava 4,7 milioni di stazioni base 5G

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Alla fine di settembre in Cina c’erano circa 4,71 milioni di stazioni base 5G, nel contesto degli sforzi del Paese per rafforzare la propria struttura informatica. L’incremento netto è stato di 455.000 unità dalla fine dello scorso anno, secondo i dati del Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione.
Il settore delle telecomunicazioni cinese ha mantenuto una crescita costante nei primi tre trimestri dell’anno, con un numero crescente di utenti di telefonia mobile cinesi che adottano i servizi 5G.
Alla fine del mese scorso, il numero di utenti di telefonia mobile 5G tra le tre principali imprese di telecomunicazioni del Paese e China Broadnet si avvicinava a 1,2 miliardi, secondo gli stessi dati.
Negli ultimi cinque anni, la China ha costruito la più grande ed estesa infrastruttura di rete 5G al mondo.
Fonte foto Xinhua
