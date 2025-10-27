A “Il mare colore dei libri” il teatro dolce amaro di Rino Marino. VIDEO

La quinta edizione de “Il mare colore dei libri” che si è svolta all’interno del Museo e del Parco archeologico Lilibeo di Marsala, ha portato grazie alla Navarra Editore, il meglio dell’editoria indipendente con tanti incontri. Tra questi anche quello del regista, attore e autore teatrale castelvetranese Rino Marino, che ha presentato il suo “Tetralogia del dissenno II” (Editoria & Spettacolo) dialogando con Francesco Vinci. “Nella seconda Tetralogia di Rino Marino, le accurate didascalie descrivono paesaggi claustrofobici e polverosi, mondi che tratteggiano caratteri e gesti dissennati, con occhio clinico e sensibile a un tempo. L’inchiostro scava e scolpisce i protagonisti delle storie, cristallizzando una letteratura teatrale esclusiva e feroce”, dice Vincenza Di Vita. “Il teatro di Rino Marino è un teatro tragicomico, dolce e amaro, un teatro che sprofonda, si sbalestra, si perde e si avviluppa, ma è retto da una rete simbolica di senso che ne fa un universo simbolico coerentissimo”, scrive Filippa Ilardo.

