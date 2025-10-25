Il Movimento Indipendenza sostiene la riapertura dell’antico viale del parco archeologico a Marsala

Il movimento Indipendenza, fondato da Gianni Alemanno, ha partecipato – su invito – all’incontro pubblico dedicato alla questione del libero attraversamento dell’“Antico Viale” che costeggia la Plateia Aelia all’interno del Parco Archeologico di Lilibeo e Marsala.

“Il movimento – rappresentato dal responsabile cittadino Nicolò Amedeo Pinna afferma in una nota -, ha espresso piena condivisione con le finalità dell’incontro e con la richiesta di restituire ai cittadini e ai visitatori la possibilità di percorrere liberamente il viale storico, elemento fondamentale di connessione tra il centro antico di Marsala e il mare.

Abbiamo accolto con convinzione l’invito al confronto perché crediamo che la tutela del patrimonio archeologico debba andare di pari passo con la sua fruizione pubblica. Marsala non può rinunciare al diritto dei suoi cittadini di vivere i luoghi della propria storia, integrandoli nella vita quotidiana e turistica della città.

Il movimento Indipendenza ritiene che una gestione più aperta, partecipata e intelligente del Parco Archeologico possa generare benefici culturali, sociali ed economici, rendendo Lilibeo un vero spazio di identità condivisa.

Sosteniamo con convinzione la proposta di riaprire l’antico viale, anche nelle ore serali, come segno di una città viva, sicura e orgogliosa del proprio passato.”

Indipendenza ribadisce dunque la propria vicinanza ai cittadini e ai promotori dell’iniziativa, e si rende disponibile a collaborare con tutte le realtà istituzionali e civiche interessate per favorire una soluzione concreta, equilibrata e rispettosa della storia e della vita marsalese.