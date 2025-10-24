1° Slalom Marsala Trofeo Gianquinto, al parcheggio del Salato divieti di sosta

In occasione della manifestazione “1° Slalom Marsala Trofeo Gianquinto”, la Polizia Municipale di Marsala comunica di avere disposto un parziale divieto di sosta nell’area a parcheggio On. Genna (ex Salato), sul Lungomare Boeo. In particolare, domani – sabato 25 ottobre – dalle ore 13 alle ore 20 – le corsie numeri 2 e 3 della suddetta area saranno riservate alle autovetture partecipanti alla gara sportiva. Il divieto di sosta non riguarda la corsia n.1 – quella antistante via Col. Maltese – dove si potrà regolarmente parcheggiare per l’intera giornata.
