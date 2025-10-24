Piscina comunale di Marsala, il Comune diffida l’impresa: “Non ha rispettato i tempi”

Ce lo chiedevamo un pò tutti da diversi mesi: ma la piscina comunale di Marsala, quando riapre? Di certo non ora. Il Comune di Marsala ha diffidato infatti l’Impresa aggiudicataria dell’appalto per la Piscina comunale a “proseguire con urgenza e senza ulteriore indugio” l’esecuzione dei lavori, “nel pieno rispetto del cronoprogramma di progetto”. E ciò, alla luce della comunicazione della suddetta Impresa, con la quale ha richiesto una proroga di 120 giorni oltre la data di ultimazione dei lavori, fissata per il prossimo 31 ottobre. La diffida giunge dopo diversi solleciti e puntuali contestazioni da parte del settore Lavori Pubblici che, in questi mesi, ha verificato lentezza nei lavori e giornate di fermo del cantiere. L’assessore I. Bilardello: “Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla scadenza prevista nel contratto d’appalto, applicheremo le penalità previste. Saremo inflessibili su questo punto e abbiamo rigettato qualsiasi richiesta di proroga. Pertanto, diffidiamo l’Impresa a completare i lavori e chiederemo un risarcimento danni ove si dovesse giungere ad una risoluzione contrattuale per inadempienza dell’Impresa incaricata”.