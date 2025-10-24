Marsala: recital pianistico con Nicolò Giuliano Tuccia al Sollima

Domenica 26 ottobre il Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” di Marsala ospita il recital pianistico di alto profilo che rientra tra gli eventi del cartellone della XXV Stagione Concertistica promossa dall’Accademia Beethoven di Marsala. Lo spettacolo gode dei prestigiosi patrocini del Ministero della Cultura, dell’Assessorato Regionale Sport Turismo e Spettacolo e della Città di Marsala. Sul palco salirà Nicolò Giuliano Tuccia, pianista considerato da Leslie Howard uno dei musicisti più sensibili e interessanti della sua generazione, un talento emergente con un curriculum già ricco di successi internazionali. Il programma della serata è un viaggio emozionante nel cuore del Romanticismo musicale, perfettamente calibrato per esaltare l’estro interpretativo e la raffinata sensibilità di Tuccia.

Si inizia con la “Kreisleriana” Op.16 di Robert Schumann, un capolavoro di 30 minuti che, attraverso i suoi otto movimenti, dipinge un ritratto musicale ricco di contrasti emotivi, dall’estasi alla malinconia, e che richiede un’esecuzione di grande profondità e controllo. A seguire, l’atmosfera si fa più intima e sognante con i due celebri Notturni Op. 9 di Frédéric Chopin, brani della durata complessiva di 10 minuti che sono un vero testamento di lirismo e poesia, ideali per mettere in luce il tocco cantabile e la delicatezza espressiva del pianista. Il recital raggiunge il suo apice virtuosistico con la Ballata in si minore di Franz Liszt, un’opera drammatica e trascendentale di circa 15 minuti che unisce una scrittura pianistica ardita a un intenso respiro narrativo, permettendo a Tuccia di dispiegare tutta la sua potenza tecnica e la sua passione interpretativa. La scelta di questi brani non è casuale: riflette la versatilità e la maturità artistica di Tuccia, capace di passare con naturalezza dalla complessità strutturale di Schumann al lirismo di Chopin fino al fuoco pirotecnico di Liszt, creando un percorso concertistico coinvolgente e di grande impatto emotivo. L’evento si concluderà con un bis a sorpresa, un ulteriore dono musicale per il pubblico presente.