Cinema: tutte le programmazioni nelle sale marsalesi

Nuova programmazione nelle sale cinematografiche marsalesi. Al Cine Don Bosco di vicolo degli Stovigliai, in proiezione continua “After the Hunt – Dopo la Caccia” con Julia Roberts alle ore 18 e alle ore 21. C’è attesa invece per “Io sono Rosa Ricci”, il film con Maria Esposito, Andrea Arcangeli e Raiz, tratto dalla serie tv Rai “Mare fuori” in programma dal 30 ottobre. La 15enne Rosa Ricci è incensurata e cresciuta all’ombra della criminalità organizzata. Rosa è la figlia minore di Don Salvatore, uno dei boss più temuti della città, inizialmente chiusa in una gabbia dorata protetta dal potere del padre. Ma tutto cambia per lei quando Don Salvatore accetta l’invito a una cena, sullo sfarzoso yacht del narcotrafficante boliviano Agustìn Torres. Al Cinema Golden di Marsala invece arriva “La vita va così” alle ore 17.30, 19.30 e 21.45, con Diego Abatantuono, Virginia Raffaele e Aldo Baglio, per la regia di Riccardo Milani. La storia si ispira alla vicenda di Ovidio Marras, un pastore sardo che per anni si è rifiutato di vendere la propria terra a chi voleva farci arrivare il turismo.