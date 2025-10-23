A Marsala il primo TEDx: ‘La Terra dei Visionari’ tra cultura, creatività e futuro

Il 28 dicembre al Teatro “Sollima” arriva TEDxMarsala: la prima edizione dell’evento internazionale che porta in città lo spirito delle celebri conferenze TED. Marsala si prepara così a diventare palcoscenico di idee, esperienze e prospettive innovative, un appuntamento dedicato alla condivisione di storie capaci di ispirare il cambiamento. Sarà una giornata intensa, fatta di interventi, performance e momenti di condivisione. Un insieme di esperienze e prospettive che intrecciandosi daranno vita a idee capaci di ispirare e trasformare. Sul palco si alterneranno voci provenienti da ambiti diversi, accomunate dal desiderio di costruire uno spazio visionario in cui le persone possano esprimersi al meglio.

Protagonisti di questa prima edizione saranno: Giulia Meta (content creator e Solo traveller), Federica Fina (marketing manager), Costantino Spagnoletti (CEO di Waterspeed), Antonella Agnoli (progettista culturale), Melissa Massetti (content creator), Daniela Ferrante (psicologa del lavoro), Alessandro Meneghella (economista e consulente strategico), Riccardo Russo, (CEO e co-founder di TextYess), Inwardavide (creatore di viaggi interiori e pilota di linea) e Gianluca Liguori (mentalist e Business Coach). Il filo conduttore di questa prima edizione è “La Terra dei Visionari“: “Non ha confini, eppure vive in chi la sa immaginare”. Un invito a guardare oltre l’orizzonte, a immaginare scenari possibili attraverso cultura, scienza e creatività. È un territorio simbolico che appartiene a chi osa pensare diversamente, a chi trasforma intuizioni in progetti e sogni in realtà condivise. Un luogo in cui idee, talenti e sensibilità si intrecciano, generando visioni capaci di illuminare il futuro.

TED è un’organizzazione no profit dedicata alla diffusione di “idee che meritano di essere diffuse”. Per questo, in tutto il mondo nascono i TEDx ovvero eventi locali organizzati in modo indipendente ma con licenza ufficiale TED, che portano nelle comunità lo spirito delle celebri conferenze internazionali, creando occasioni di incontro, confronto e ispirazione. Con la stessa visione, nasce TEDxMarsala, che siamo noi: cittadini visionari, professionisti, studenti e menti creative che, radicati nelle nostre origini, guardano con lungimiranza al futuro. I biglietti saranno presto disponibili online tramite Eventbrite dal 30 ottobre. Per aggiornamenti dettagli sull’ evento è possibile seguire i nostri canali social: LinkedIn – Instagram – Facebook.