L’ex ospedale San Biagio diventerà Centro per l’Impiego? A Marsala il caso divide

È approdata in Consiglio comunale la discussione sulla modifica che prevede l’utilizzo del finanziamento regionale di 850 mila euro destinato alla ristrutturazione di una parte dei locali dell’ex Ospedale San Biagio per accogliere il Centro per l’Impiego, oggi situato in via Istria. La proposta, illustrata dal vicesindaco Giacomo Tumbarello, ha acceso un acceso dibattito politico che ha attraversato trasversalmente le forze consiliari, generando malumori e divisioni. La notizia data giorni fa dal sindaco Massimo Grillo non ha perso tempo ed è già diventato un caso.

Da un lato, i contrari hanno puntato il dito contro la mancata condivisione del progetto con l’Aula, chiedendo un maggiore confronto e sottolineando l’inadeguatezza logistica dell’ex San Biagio: una zona centrale, già congestionata e priva di un’area parcheggio funzionale, che rischia di aggravare la situazione del traffico attorno a piazza San Francesco. C’è chi ha proposto di valutare alternative più idonee e periferiche, in grado di garantire un accesso più agevole all’utenza. Dall’altro lato, i favorevoli hanno invitato a non rinunciare a un finanziamento importante che consentirebbe di riqualificare un edificio storico e al contempo migliorare un servizio pubblico essenziale. “Sarebbe irresponsabile perdere questa occasione”, è stato detto da più banchi, ricordando che il progetto è frutto della collaborazione tra Comune di Marsala e Regione Siciliana e rappresenta un investimento concreto sul territorio. Ma non si può sempre chiedere finanziamenti per progetti sbagliati. Marsala lo sa bene.

Durante la seduta sono intervenuti numerosi consiglieri – Milazzo, Orlando, Passalacqua, Carnese, Coppola, Ferrantelli, Rodriquez, Alagna, Pugliese, Di Pietra ed Eleonora Milazzo, che ha presentato una pregiudiziale chiedendo la presenza in Aula dell’assessore competente e dei dirigenti tecnici per ulteriori chiarimenti. Plauso invece da parte di Giacomo Scala, segretario provinciale della DC, che ha ringraziato l’assessore regionale Nuccia Albano per l’impegno nel reperire le risorse, sottolineando che “grazie a questo finanziamento Marsala potrà contare su una nuova sede moderna e funzionale per chi cerca lavoro”. Resta però il nodo pratico: la trasformazione dell’ex San Biagio in centro per l’impiego non convince tutti. Le difficoltà strutturali e l’ubicazione in un’area già delicata, vicina alla chiesa di San Francesco e a una piazza in fase di recupero, continuano a sollevare dubbi concreti sulla sostenibilità e sull’opportunità della scelta.