Alcamo: fa incidente e finisce a terra con le convulsioni, salvato da un infermiere

Disavventura per un 21enne che è stato investito da un’auto ad Alcamo. L’incidente è avvenuto ieri sera in viale Europa, poco prima delle ore 20. Il giovane alcamese si trovava a bordo di uno scooter quando si è scontrato con la fiancata di una vettura. Nella caduta, il casco si è slacciato e il giovane ha battuto violentemente la testa sull’asfalto. Proprio in questo momento ha iniziato ad avere le convulsioni. Il caso – fortunato per il malcapitato – ha voluto che passasse da lì un infermiere fuori servizio che si è fermato per prestare il primo soccorso evitando così un possibile arresto cardiocircolatorio.