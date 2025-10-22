“Of Healing Part 2 – Anger”, il singolo dei Morphide. VIDEO

“Of Healing Part 2 – Anger” è il nuovo singolo dei Morphide. La rabbia è il secondo gradino delle cinque fasi del lutto, un concetto che spiega come le persone reagiscono al dolore o alla perdita. È un’onda emotiva di tsunami, un’energia furiosa e aggressiva, che combatte e si scontra con una nuova realtà. “Anger” è pura e travolgente rabbia sia nei testi che nella musica, che esplode in riff pesanti e selvaggi su chitarre accordate in modo basso e urla potenti e crude. “Anger” riflette l’esperienza autentica e senza compromessi di essere bloccati in una furia incontrollata.

GUARDA IL VIDEO

I Morphide sono una band modern metal che combina riff e scream aggressivi e travolgenti con synth e ambient atmosferici. Dal punto di vista dei testi, la band esplora la natura umana e le emozioni, le lotte mentali, le sfide e i traumi. La band ha fatto tournée in tutta Europa e ha partecipato a numerosi festival. Nel corso della loro breve carriera, i Morphide hanno collaborato con produttori di fama mondiale come George Lever (Sleep Token, Thornhill, Loathe) e Forrester Savell (Animals as Leaders, Twelve Foot Ninja, Karnivool), ottenendo pubblicazioni da MetalSucks e The Circle Pit.