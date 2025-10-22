Marsala: venerdì 24 un’iniziativa dell’Ail dedicata alla cura

“Diamo voce alla cura. Una giornata per la Vita” è il tema dell’iniziativa organizzata a Marsala dalla delegazione Palermo Trapani dell’Ail. L’incontro si terrà al Complesso Monumentale San Pietro, a partire dalle 16.30. Sarà un’occasione, aperta alla città, per una riflessione a più voci sullo stato dell’arte relativo alla ricerca sui tumori del sangue, sull’importanza della donazione e sul valore dell’assistenza.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco Massimo Grillo, cui seguiranno quelli delle associazioni territoriali, rappresentati da Luciano Rosas (Avis Marsala) e da Giovanni Anastasi (associazione medico chirurgica lilibetana).

Il programma prevede diversi interventi: il presidente Pino Toro parlerà dei 30 anni di Ail Palermo-Trapani e dell’impegno sul fronte della lotta alle leucemie, ai linfomi e al mieloma; Antonella Napoli parlerà del contributo della realtà marsalese, che si appresta a passare da gruppo operativo a delegazione; l’ematologo Vincenzo Leone, direttore del reparto di oncoematologia dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano relazionerà sullo stato dell’arte della ricerca nel settore dell’onco-ematologia; l’ematologo Renato Messina, direttore dell’unità di medicina trasfusionale all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, si soffermerà sul tema della donazione del sangue e del midollo osseo, considerata una pratica particolarmente importante in ambito medico; l’ematologo Luca Castagna, direttore dell’unità trapianti del Villa Sofia di Palermo relazionerà sul tema “Il trapianto di midollo osseo: una rinascita per il paziente”; la psicologa Ilenia Trifirò parlerà del ruolo dei volontari nell’affiancamento ai pazienti; “sostenere il paziente e aiutare i malati, un impegno concreto per il futuro” è invece il tema su cui si soffermerà la psicologa Claudia Lo Castro. Modererà l’incontro il giornalista Vincenzo Figlioli.

L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Marsala, dell’associazione medico chirurgica lilibetana e della sezione locale dell’Avis, oltre che del contributo di un pool di sponsor privati: Cantine Birgi, Feudo Stagnone e Siciliana Pasti.