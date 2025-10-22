Marsala l’ex Ospedale san Biagio trasformato in centro dell’impiego, il consiglio comunale non decide

La seduta di ieri, 21 ottobre 2025, del consiglio comunale di Marsala, avviata dal presidente Enzo Sturiano con 17 consiglieri presenti e con la consueta ora di ritardo, è stata dallo stesso sospesa dopo pochi minuti in attesa dell’arrivo in Aula dei rappresentanti dell’Amministrazione Grillo, in quel momento impegnati in una riunione di Giunta. “Restiamo basiti – ci ha detto un consigliere – come il sindaco decida di convocare la giunta alla stessa ora in cui da tempo è stato convocato il Massimo Consesso Civico“.

Ripresi i lavori per l’arrivo di alcuni assessori, la vicepresidente Eleonora Milazzo ha posto in trattazione l’atto “Modifiche al Programma Triennale delle Opere Pubbliche”.

Tra le modifiche, quella riguardante il finanziamento regionale di 850 mila euro per la ristrutturazione di parte dei locali dell’ex Ospedale San Biagio, al fine di destinarli ad accogliere il Centro per l’Impiego – quello che attualmente opera in zona via Istria – nell’ambito di una riorganizzazione regionale dei CPI.

Su questo argomento, in particolare, dopo l’illustrazione da parte del vicesindaco Giacomo Tumbarello, sono stati numerosi gli interventi, con dibattito politico a volte anche aspro.

I contrari e i favorevoli e le motivazioni a sostegno.

Chi contestava l’atto ha richiamato l’attenzione dell’Aula sulla mancata condivisione del Consiglio nella scelta di soluzioni più congeniali, più idonee, nonché sull’opportunità di scegliere altra sede, meno congestionata e con area parcheggio a servizio.

Gli interventi favorevoli alla modifica, pur condividendo talune osservazioni critiche – valutavano irresponsabile rinunciare al finanziamento regionale che permette comunque di ristrutturare parte del vecchio immobile di Piazza San Francesco, nonché garantire un servizio sociale.

Nel corso della discussione hanno preso la parola Vito Milazzo, Leo Orlando, Rino Passalacqua, Pino Carnese, Flavio Coppola, Pino Ferrantelli, Mario Rodriquez, Walter Alagna, Lele Pugliese, Gabriele Di Pietra ed Eleonora Milazzo che ha proposto una pregiudiziale all’atto in questione: la presenza in Aula dell’assessore al ramo e dei dirigenti competenti per avere più elementi per decidere chiedendo di porla in votazione.

Da evidenziare che i consiglieri Elia Martinico e Vito Milazzo, nel corso della seduta, hanno abbandonato i lavori per la mancata presenza in Aula dell’assessore ai Lavori Pubblici, Ivan Gerardi.

Al termine della discussione, il presidente Sturiano ha posto in votazione la suddetta pregiudiziale, il cui esito è stato di 7 favorevoli e 7 astenuti. Non rilevando le condizioni per proseguire nella trattazione dell’atto, i lavori sono stati aggiornati a giovedì 23 ottobre, alle ore 17.