Cresce l’allarme nel trapanese per la diffusione del granchio blu. Tavolo tecnico in prefettura per adottare misure a sostegno delle realtà più colpite

L’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu nel mare del trapanese è stato il tema su cui si è incentrato un incontro tenutosi ieri mattina presso la prefettura di Trapani. L’iniziativa, presieduta dalla prefetta Daniela Lupo, ha visto la partecipazione del commissario straordinario nazionale per l’emergenza “granchio blu”, prefetto Enrico Caterino, del Presidente del Libero consorzio comunale di Trapani Salvatore Quinci e di tutti gli attori istituzionali e gli operatori coinvolti. Nell’occasione sono state approfondite le criticità riscontrate nel territorio provinciale, in particolare nell’area dello Stagnone di Marsala e delle Saline trapanesi, dove la presenza del granchio blu rappresenta una minaccia sempre più concreta per gli ecosistemi locali e per l’economia del mare.

Nel corso della riunione si è ribadito che il Piano nazionale da 10 milioni di euro (2025-2026) mira a contrastare il fenomeno e a tutelare mari e aree lagunari, sia con interventi immediati che mediante una strategia di medio-lungo periodo che prevede: la difesa della biodiversità negli habitat colpiti; il contenimento e contrasto alla diffusione della specie; il sostegno all’economia ittica e acquacolturale danneggiata.

Tra i temi trattati anche la possibile commercializzazione del granchio blu, da valutare in relazione alle normative europee di riferimento.

Particolare rilievo è stato dato alla necessità di un monitoraggio costante del fenomeno e al potenziamento di una banca dati nazionale, che fungerà da strumento operativo per il coordinamento degli interventi previsti dal Piano.

Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, ha confermato la piena disponibilità a partecipare attivamente alle iniziative in corso, con l’obiettivo di difendere gli ecosistemi locali e sostenere le realtà produttive più colpite.