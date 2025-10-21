Sta per tornare il maltempo in provincia di Trapani: allerta gialla con pioggia e vento

Pioggia e vento tornano a imperversare in provincia di Trapani. Dopo alcuni giorni di pausa, per domani – mercoledì 22 ottobre – ci sarà di nuovo l’allerta gialla per il maltempo in Sicilia Occidentale. Visti i precedenti, c’è il timore di nuovi allagamenti nei Comuni del trapanese, come avvenuto la scorsa settimana, soprattutto a Marsala e ad Alcamo.

La Protezione Civile Regionale prevede piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; le precipitazioni saranno da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’Isola, con quantitativi cumulati deboli. Tendenzialmente stazionarie le temperature, mentre i venti saranno localmente forti da ovest sui settori occidentali. Molto mosso localmente il mar Tirreno e lo Stretto di Sicilia.