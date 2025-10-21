Riaprire il viale del Parco Lilibeo, nasce un’iniziativa solidale

Il 23 ottobre al Kristal apericena solidale per la petizione che chiede di restituire il libero attraversamento dell’antico viale che giunge fino al cosiddetto ‘ferro di cavallo’ all’interno del Parco Archeologico dalla parte del Teatro Impero. Promotore è Ninny Aiuto, colui che si è fatto portavoce di una petizione per riaprire il viale al pubblico. Lo stesso fa sapere che “... in un contesto politico marsalese dominato da personalismi e assenza di visione, l’unico vero atto di attivismo civico concreto è rappresentato dalla petizione per la riapertura della passeggiata che costeggia l’antico viale di Porta Nuova, una storica bretella di 400 metri che collega il centro storico al mare“. Domenica scorsa, un sopralluogo di Aiuto al Parco Archeologico di Marsala ha evidenziato come, nonostante un lieve miglioramento dovuto anche all’interrogazione parlamentare presentata dalla deputata regionale Ciminnisi (M5S), la situazione resti ben lontana dagli standard che un sito di tale valore meriterebbe. Il parco, infatti, appariva – secondo il cittadino e attivista marsalese – vuoto, trascurato e privo di visitatori, nonostante la splendida giornata.