Pnrr: collaudati progetti a Calatafimi, Salaparuta ed Erice, il 21% la spesa già in uso

Si è svolto questa mattina, presso la Prefettura di Trapani, un doppio incontro della Cabina di Regia territoriale per fare il punto sull’avanzamento dei progetti finanziati dal PNRR nella provincia. I lavori si sono svolti sia in presenza che in videoconferenza, con la partecipazione del Prefetto Daniela Lupo, che ha convocato e introdotto i lavori, coordinati dal Viceprefetto Maria Baratta. Presenti anche i rappresentanti della Regione Siciliana, della Ragioneria Generale e Territoriale dello Stato, delle amministrazioni titolari e dei Comuni beneficiari.

Progetti Dipartimento Sport e Protezione Civile: due già collaudati

Nel primo incontro si è discusso dello stato di attuazione dei 15 progetti finanziati dal Dipartimento dello Sport e della Protezione Civile per un importo complessivo di 9,37 milioni di euro. I Comuni coinvolti sono: Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Misiliscemi, Petrosino, Pantelleria, Poggioreale, Salaparuta e Trapani. È stato evidenziato che due progetti risultano già collaudati e rendicontati: uno nel Comune di Calatafimi Segesta, l’altro a Salaparuta. L’avanzamento medio della spesa si attesta attualmente al 44%. Particolare attenzione è stata riservata al progetto da 5 milioni di euro relativo alla manutenzione straordinaria della Strada Provinciale 33 del Fiumefreddo, sempre a Calatafimi, sotto la titolarità del Dipartimento della Protezione Civile.

Progetti di rigenerazione urbana: 21% di spesa già avanzata

Nel secondo incontro si è passati all’analisi dei 23 progetti di Rigenerazione Urbana a titolarità del Ministero dell’Interno, per un valore complessivo di oltre 47 milioni di euro, distribuiti nei Comuni di Alcamo, Erice, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani. È stato verificato lo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi, confrontando i dati inseriti nel sistema di monitoraggio ReGis con l’effettivo progresso fisico dei cantieri, nel rispetto dei cronoprogrammi. A oggi, risulta un avanzamento medio della spesa pari al 21%. Da segnalare il collaudo di uno dei tre progetti di rigenerazione urbana nel Comune di Erice.

Monitoraggio continuo e prossime tappe

L’incontro odierno segue quello del 23 settembre scorso, dedicato ai progetti PNRR in capo al Ministero della Cultura e al Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, per un importo complessivo di circa 57 milioni di euro. L’attività della Cabina di Regia territoriale si conferma dunque uno strumento fondamentale per garantire trasparenza, controllo e rispetto dei tempi nella realizzazione degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nei territori.