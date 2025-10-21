Marsala, bancarotta fraudolenta da 4 milioni: imprenditori patteggiano, richieste pesanti condanne per i commercialisti

La Procura della Repubblica di Marsala ha chiesto pesanti condanne per due commercialisti coinvolti in un’inchiesta per bancarotta fraudolenta legata al fallimento di due note aziende del settore dei gelati.

Nel corso dell’udienza davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Marsala, il pubblico ministero ha richiesto 4 anni e 4 mesi di reclusione per Giulio Bellan e 3 anni e 8 mesi per Pietro Buffa, accusati di aver agito in concorso con i loro clienti, Luigi e Giovanna Vinci, titolari delle società Vinci srl e Vinci Sicilian Food, entrambe dichiarate fallite dal Tribunale di Marsala alcuni anni fa.

Gli imprenditori, padre e figlia, hanno scelto la via del patteggiamento: 3 anni di reclusione per Luigi Vinci e 2 anni per Giovanna Vinci.

Le indagini, partite nel 2019 e coordinate dalla sostituta procuratrice Antonella Trainito (oggi in servizio alla Procura di Trapani), sono state condotte dalla Guardia di Finanza di Marsala.

Secondo quanto ricostruito, il gruppo avrebbe messo in piedi un articolato sistema di operazioni economiche e gestionali che avrebbe portato al dissesto delle società, con un danno stimato di circa 4 milioni di euro. Ai due commercialisti e ai loro clienti vengono contestati reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta documentale, bancarotta impropria e falso in bilancio.

La decisione del giudice, sia per il rito abbreviato dei professionisti sia per i patteggiamenti degli imprenditori, è attesa per il 17 novembre.