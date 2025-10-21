La Leoni Team dona il sangue all’Avis Marsala: importante gesto di solidarietà

Domenica 19 ottobre, numerosi atleti dell’A.S.D. Leoni Team hanno partecipato con entusiasmo ad un momento di solidarietà: la giornata di donazione del sangue organizzata presso la sede dell’AVIS di Marsala. L’iniziativa, nata con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del dono del sangue, ha visto una grande partecipazione da parte del gruppo sportivo, da sempre attento ai temi sociali e alla solidarietà verso il prossimo. Il presidente dell’ASD Leoni Team, Giovanni Genna, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento: “Siamo orgogliosi di aver preso parte a questa giornata di solidarietà. Il dono del sangue è un gesto semplice ma dal valore immenso: significa tendere la mano a chi ne ha bisogno e contribuire, nel nostro piccolo, a salvare vite umane. Come squadra crediamo fortemente che lo sport non si esaurisca nella competizione, ma debba essere anche un mezzo per promuovere valori come l’altruismo, l’unione e il senso di comunità.”

L’A.S.D. Leoni Team, oltre alle attività sportive, si distingue per il suo costante impegno nel territorio attraverso iniziative di beneficenza, raccolte solidali e partecipazioni a campagne di sensibilizzazione. L’adesione all’invito dell’Avis conferma la volontà del gruppo di essere parte attiva nella promozione dei valori di altruismo e responsabilità sociale.