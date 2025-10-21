Con l’AIS la prima edizione del concorso Miglior Sommelier Marsala 

L’Associazione Italiana Sommelier Sicilia si prepara alla finale della prima edizione del concorso Miglior Sommelier Marsala, l’evento che decreterà il migliore tra i “tastevin” appassionati dello storico vino di Marsala, sabato 25 e e domenica 26 ottobre. Per domenica il direttivo dell’Associazione Italiana Sommelier Sicilia presso le storiche Cantine Florio di Marsala ha lanciato simbolicamente la sfida a tutti i sommelier che avranno voglia di misurarsi tra le conoscenze e le prove di abilità sul vino più storico e più famoso di Sicilia. Un concorso che, d’ora in avanti, si alternerà a cadenza di due anni con quello del “Miglior Sommelier dell’Etna”. Al momento una ventina i candidati. I sommelier dalle 10.30 dovranno misurarsi, in divisa di rappresentanza, in una prova scritta su storia e diffusione del vino, sul disciplinare di produzione e sul consorzio di tutela, legislazioni, metodi di coltivazione, territorio dell’areale, personaggi più rappresentativi, analisi sensoriale e abbinamento dei cibi col Marsala. Seguirà l’immediata correzione degli elaborati.

Come si articola il concorso

Andranno in finale, prevista nello stesso pomeriggio alle 16.30 e aperta al pubblico, i primi tre sommelier che avranno avuto punteggio più alto alla prova scritta. Questi si confronteranno su una degustazione alla cieca di un Marsala, prova di abbinamento cibo-vino, servizio al tavolo e relativa prova di comunicazione. Saranno, quindi, sommate le due valutazioni ottenute tra scritto e orale, e saranno, così, proclamati i risultati definitivi secondo verdetto inappellabile della Giuria. Giuria che sarà così composta: presidente Ais Italia, responsabile concorsi Ais Italia, presidente Ais Sicilia, responsabile concorsi Ais Sicilia, giornalisti enogastronomici. L’Associazione metterà a disposizione per il primo classificato il titolo di “Miglior Sommelier del Marsala 2025”, delle bottiglie standard e alcune magnum. Per il secondo ed il terzo delle bottiglie di Marsala.

Il programma

L’evento, aperto a tutti gli appassionati e curiosi, porta con sé non soltanto il concorso, ma anche una serie di attività di promozione e di valorizzazione del Marsala. Sabato 25 ottobre alle 10.30 visita alle storiche CantineFlorio, mentre alle 12.00 è prevista una visita a Palazzo Fici, sede de La Strada del Vino di Marsala, della sua enoteca e del Museo del “Vino Marsala John Woodhouse”. Qui saranno previsti i banchi di assaggio delle cantine aderenti gratuiti. A seguire, alle 17.00 e presso Cantine Birgi, la masterclass con degustazione di otto vini dal titolo “Le radici del Marsala: i vini atti a divenire”. Alle 18.30 visita gratuita alla Ouverture di Cantine Pellegrino, struttura moderna di Marsala con accesso alle cantine storiche, che offre una vista mozzafiato sulle Isole Egadi. In ultimo, alle 20.30 una cena di gala che prevedrà eccellenti abbinamenti delle preparazioni con diverse tipologie di Marsala. Domenica 26 ottobre alle 19.00 farà da epilogo all’evento la masterclass “Le annate storiche del Marsala”, otto espressioni che del Marsala hanno fatto la storia, tra le quali un’interessante versione della tipologia Vergine Riserva addirittura del 1946. Diverse le soluzioni di partecipazione disponibili sul sito aissicilia.com: