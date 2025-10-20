Trapani piega Cantù: gli Shark dominano il terzo successo stagionale

Nel match valido per la terza giornata di campionato, Trapani impone il proprio ritmo e la propria fisicità battendo Cantù con un netto 81-63. Una gara non spettacolare sul piano tecnico, ma che ha visto la formazione allenata da Jasmin Repesa crescere con il passare dei minuti, dopo un avvio complicato e un primo quarto segnato dalle difficoltà al tiro da entrambe le parti, soprattutto dalla lunga distanza. Nel secondo periodo, nonostante un buon momento di Cantù guidato dalle triple di Basile, gli Shark riescono a ribaltare l’inerzia grazie alla presenza dominante sotto canestro e a un eccellente Paul Eboua, chiudendo la prima metà di gara avanti di 7 punti.

Al rientro dagli spogliatoi, Trapani prende definitivamente in mano la partita: maggiore fluidità offensiva, intensità in difesa e dominio a rimbalzo permettono ai siciliani di volare fino al +16. Gli ultimi dieci minuti hanno poca storia, con i padroni di casa bravi a gestire il margine accumulato e a portare a casa la terza vittoria stagionale. La gara è stata molto spezzettata, con ben 56 tiri liberi complessivi tentati dalle due squadre. Trapani ha costruito il proprio successo dentro l’area, chiudendo con il 48% da due punti e ben 15 rimbalzi offensivi. Cantù, invece, ha pagato a caro prezzo la serata storta nel tiro da fuori: solo 5 triple a bersaglio, con un misero 18% totale, di cui una soltanto nella ripresa. Prestazione da incorniciare per Paul Eboua, autore di una doppia doppia da 18 punti e 16 rimbalzi. Oltre a lui, altri tre giocatori in doppia cifra per Trapani, a conferma della compattezza del gruppo, nonostante una serata opaca per Sanogo e Alibegovic. Sul fronte canturino, i soli Bortolani (15) e Basile (14) hanno raggiunto la doppia cifra, ma non è bastato per evitare il secondo stop in campionato.

Con questo successo, Trapani conferma le proprie ambizioni e continua a crescere sotto la guida esperta di Repesa, mentre Cantù dovrà lavorare per ritrovare continuità e precisione, soprattutto nel tiro da fuori.