Due scuole mazaresi vanno alla finale nazionale del Trofeo Scacchi Scuola

Ai Campionati Regionali del Trofeo Scacchi Scuola, che si sono svolti nei giorni scorsi a Marsala, salgono ancora sul podio le squadre degli Istituti mazaresi Boscarino-Castiglione e Borsellino-Ajello. Provenienti dalle province di Palermo, Messina, Catania, Ragusa e Trapani, ben 330 giocatori suddivisi in cinquantacinque squadre si sono affrontati su cinque turni di gioco. Nei tornei di Scuola Primaria l’istituto Boscarino-Castiglione va due volte sul podio al terzo posto e si qualifica al nazionale.

Nell’assoluto con la squadra maschile composta da Gioele Gencarelli, Giuseppe Ferro, Mario Falcetta, Gabriele Russo, Giovanni Romeo, capitano Nino Profera e con la squadra femminile composta da Aurora Mirasolo, Elenoire Foderà, Gloria La Porta, Gioia Erbini, capitano Maria Aurelia Piazza. Anche per l’istituto Borsellino-Ajello nel torneo delle scuole medie maschili, terzo posto e qualifica al nazionale con Richard Slesarev, Marco Signorello, Pietro Norrito, Andrea Renda, Matteo Daidone e Destiny Gentile, capitano Giambattista Picciotto. La fase nazionale si svolgerà in Abruzzo dal 18 al 21 maggio a Montesilvano in provincia di Pescara.