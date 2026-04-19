La Nuova Pallacanestro Marsala saluta la stagione con orgoglio: retrocessa ma cresce un gruppo di giovani che guarda avanti

La stagione della Nuova Pallacanestro Marsala si chiude con la sconfitta in gara 3 contro Scicli e, di conseguenza, con la retrocessione al termine di un percorso lungo, sofferto e per molti tratti altalenante. Una conclusione amara, che però non cancella il valore umano e tecnico del cammino compiuto dalla squadra azzurra, capace di restare unita fino all’ultimo possesso e di onorare con grande dignità una serie playout giocata con cuore, partecipazione e grande senso di appartenenza.

Anche in gara 3, come già accaduto nella prima sfida della serie, Scicli è partita fortissimo, approfittando di una NPM inizialmente disattenta e riuscendo a costruire subito un primo strappo. Marsala, però, ha avuto il merito di reagire con carattere, ricucendo lo svantaggio già nel secondo quarto e tornando pienamente in partita. La squadra ha mostrato ancora una volta la voglia di non arrendersi, ma purtroppo non è riuscita a dare continuità alla propria rimonta. A metà del terzo quarto, infatti, Scicli ha piazzato l’allungo decisivo, costruendo quel margine che poi ha mantenuto fino alla fine, oscillando sempre tra gli 8, 10 e 12 punti di vantaggio.

Alla fine il tabellone ha premiato i padroni di casa con il punteggio di 95-81, risultato che sancisce la retrocessione della Nuova Pallacanestro Marsala. Un epilogo doloroso, ma che va letto anche alla luce di una stagione complessa, iniziata tra difficoltà e discontinuità, in cui Marsala ha impiegato diverse partite per trovare un primo equilibrio e cominciare a raccogliere qualche vittoria. Una fase iniziale complicata che ha pesato sull’intero percorso, ma che non toglie valore alla crescita mostrata nel corso del campionato.

Il dato più significativo, infatti, resta il lavoro fatto sui giovani. Questa è stata una squadra composta in larga parte da ragazzi che a inizio stagione avevano minuti limitati e pochi punti nelle mani, ma che col passare delle settimane sono cresciuti, hanno preso fiducia e sono diventati protagonisti. In tanti, oggi, escono da questa esperienza con un bagaglio tecnico e mentale più ricco, dopo aver affrontato un campionato difficile senza mai tirarsi indietro.

A fine partita non sono mancati i complimenti a Scicli, formazione esperta e solida, capace di interpretare al meglio i momenti chiave della serie. Ma un applauso ancora più grande va ai ragazzi della NPM, che hanno dato tutto, con spirito di sacrificio, attaccamento alla maglia e una partecipazione costante fino all’ultimo secondo della stagione. La retrocessione pesa, ma non cancella la soddisfazione di aver visto crescere un gruppo giovane e coraggioso, che rappresenta comunque una base importante da cui ripartire.

Adesso la Nuova Pallacanestro Marsala si prenderà qualche giorno di riposo, per poi tornare a programmare con lucidità e ambizione la prossima stagione, con l’obiettivo di trasformare una delusione sportiva in un nuovo punto di partenza.