Daniela Segreto: “Sbloccare progetti fermi. Mia l’idea del Museo del Marsala”. VIDEO

Daniela Segreto, dirigente della Regione Siciliana – Dipartimento per la Gestione dei programmi per la cooperazione territoriale europea, si candida al rinnovo del Consiglio comunale con AVS – Alleanza Verdi Sinistra a sostegno di Andreana Patti sindaca.

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Perchè ha deciso di scendere in campo?

Non ho mai fatto politica ma ho idee di sinistra, libera, senza tessera elettorale ed ha servizio del cittadino in Regione. Conosco Andreana Patti da anni, la stimo e quando col partito mi hanno proposto di dare un contributo tecnico l’ho fatto volentieri, alla luce anche del recente successo del no al Referendum sulla Giustizia che ho sostenuto.

Se approdasse in Consiglio comunale, di cosa vorrebbe occuparsi?

Conosco bene la macchina regionale, sono capace di intercettare fondi regionali, nazionali e comunitari che sono la base dello sviluppo di un territorio. So che ci sono belle idee a Marsala ma spesso mancano i fondi. Penso di poter portare a compimento alcuni progetti che sono fermi al momento.

Quali argomenti hanno priorità secondo lei?

Marsala è di straordinario potenziale per attrarre i giovani. Ha il mare, ha contrade vacanti e lacunose lì si possono creare tante opportunità come la possibilità di lavorare in smart working, i cosiddetti “mobili digitali” che al momento scelgono Barcellona o Lisbona. Bisogna creare connessioni, internet cafè, spazi di co-working, ecc.

Come sta raccogliendo i suoi consensi?

Sono candidata da poco, sono una outsider. Mio padre era un marsalese orgoglioso. Dieci anni fa ero dirigente del servizio turistico e mi sono chiesta: perchè non fare un Museo del Marsala come quello presente a Barolo? Mi sono attivata e ho intercettato 300mila euro per realizzare il Museo del Marsala a Palazzo Fici.