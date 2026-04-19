Marsala: si presenta il libro “Battaglia di Drepana. Battaglia delle Egadi

Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni” martedì 21 aprile, alle ore 17, si terrà un’iniziativa a Marsala, presso la Sala Conferenze “Maria Luisa Famà” del Museo Archeologico Lilibeo. Nell’occasione verrà presentato il volume “Battaglia di Drepana. Battaglia delle Egadi” di Francesco Torre e Marco Bonino. Dopo i saluti di Anna Occhipinti, Direttrice del Parco Archeologico Lilibeo Marsala, farà seguito la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia e di Giuseppe Todaro, Presidente BCsicilia Marsala. L’iniziativa è promosso da Assessorato Regionale ai Beni Culturali, Parco Archeologico Lilibeo, BCsicilia, Amici Parco Archeologico. A conclusione è prevista una degustazione di vini offerta da Fina.