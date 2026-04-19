Il Marsala Futsal vince contro Mazara ma non basta e saluta i play off A2

Per il Marsala Futsal è arrivata la vittoria più amara della stagione. Il 4 a 3 al Palasport di Capo Boeo non basta agli azzurri per ribaltare la sconfitta per 4 a 1 dell’andata dei quarti di play off di A2, giocata in casa del Futsal Mazara. “Usciamo dai play off conquistati da neopromossa con la consapevolezza di aver dato tutto” fa sapere la società azzurra. E così è stato. Il Marsala lotta, sfodera il carattere di cui avrebbe avuto bisogno anche all’andata e riesce ad imporsi su un Mazara vigoroso. Il Marsala Futsal 2012 saluta i tanti tifosi che stanno facendo crescere il Calcio a 5 sul territorio, dopo una stagione fatta di alti e bassi ma sempre a vele spiegate, con l’A2 Élite sfiorata per pochi minuti, piazzandosi tra le migliori realtà italiane cresciute in pochi anni grazie all’organizzazione e alla meticolosità sotto tutti gli aspetti, da grande società professionistica.

Primo tempo_ Primi slanci di inizio di partita con il Marsala che ruggisce sulle fasce e a centrocampo. La prima occasione però è del Mazara che a 3’ ci prova con Rivella ma Cosenza para un tiro che poteva essere pericoloso. Un minuto dopo il match si sblocca grazie a un pallone che De Bartoli intercede a centrocampo e insacca alle spalle del portiere gialloblù. Gli ospiti ci riprovano ma trovano il giovane estremo difensore azzurro sempre pronto. In questa fase le due squadre alzano i ritmi: un tiro di Bonafede non riesce a centrare la porta del Mazara sguarnita e al 10’ un assist di De Bartoli non viene raccolto da Barroso in ottima posizione. Lo spagnolo ci riprova con una punizione in seguito al quinto fallo del Mazara, ma colpisce la barriera; alcuni secondi dopo tenta l’assalto ma viene parato. Il raddoppio arriva al 14’ con Gabriele Foderà – che già all’andata aveva punito i mazaresi – sfoderando un tiro possente che si infila in rete. La gioia dura poco perchè pochi secondi dopo la ripartenza di Bruno in diagonale non perdona. Sono minuti intensi da entrambe le parti, le squadre cercano di non fare errori in fase difensiva e tornano negli spogliatoi sul 2 a 1.

Secondo tempo_ I primi tre minuti sono di assestamento. Le squadre cercano di riposizionarsi misurando ogni passaggio; ed è qui che da un’azione corale, Patti vede De Bartoli in posizione centrale che si gira e stampa un gran goal al 16’. Poco dopo è ancora Barroso che cerca di far tremare la difesa avversaria; il Mazara di contropiede segna con Joao ma l’arbitro fischia un fallo precedente non applicando la norma del vantaggio e annulla la rete. Il Marsala spinge di contropiede ma è poco preciso sottoporta: Patti sfiora il palo esterno e Barroso sfila il pallone di lato alla porta, di contro il Mazara che subisce l’irruenza azzurra, si tira sempre fuori dai guai mettendo in pericolo la difesa lilybetana con l’uno-due. Al 9’ dal calcio d’angolo Daricca batte servendo Alves che la appoggia a tu per tu col portiere e segna il 3 a 2. Al 13’ Tendero sale dalla fascia e tutto solo batte la difesa gialloblu: è 4 a 2. Quando sembra mettersi bene la partita dei padroni di casa, l’arbitro alza il secondo cartellino giallo per un fallo di Capitan Patti su Bruno e lo espelle al 15’. Il Mazara ne approfitta e accorcia le distanze di nuovo con Joao che filtra il pallone tra le gambe di Cosenza segnando il 4 a 3. A pochi minuti dalla fine il Marsala tenta il tutto per tutto con il power play trovando però sempre un Mazara concentrato in fase difensiva. A 2’ dalla fine De Bartoli spazza via un pallone degli avversari che avevano visto la porta vuota. Così però termina una gara combattuta con il pubblico – accorso sempre numeroso – che ha potuto godere di un bel Calcio a 5.