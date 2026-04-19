Flavia Sammartano: “Marsala deve istituire uno sportello d’ascolto per i cittadini”. VIDEO

L’avvocato Flavia Sammartano è candidata al rinnovo del consiglio comunale di Marsala nella lista

Liberi, a sostegno di Massimo Grillo sindaco.

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Come ha preso questa decisione di scendere in campo in prima persona?

“Ho sposato da tempo il progetto amministrativo del sindaco Grillo. Negli ultimi due anni ho collaborato con il suo staff. Questo ruolo mi ha consentito di stare a contatto con i cittadini marsalesi, la mia passione politica poi ha fatto il resto ed eccomi qui candidata al consiglio comunale”.

Questo suo incarico le ha consentito di entrare in contatto con i problemi che i cittadini segnalano. Se dovesse essere eletta a Sala delle Lapidi di che cosa vorrebbe occuparsi?

“Dell’istituzione di uno sportello permanente di ascolto. La gente ha bisogno di risposte alle loro richieste. La macchina amministrativa “soffre” di rallentamenti e ha dei limiti dovuti spesso alla burocrazia. I marsalesi dall’esterno talvolta non comprendono. Con l’esperienza che ho acquisito in questi anni, vorrei occuparmi di questo”.

Lei è impegnata nel tentativo di rielezione del sindaco uscente, ma da candidata nella lista Liberi starà certamente chiedendo il voto di preferenza, come sta andando la sua personale campagna elettorale?

“Certamente io chiedo il voto di consenso personale agli elettori. Sono ottimista per natura e sono

abituata a vedere il bicchiere mezzo pieno. Sto ascoltando tanta gente che mi rappresenta le problematiche del territorio marsalese. Percepisco una crescente fiducia nei confronti di Massimo Grillo che forse nei mesi scorsi mancava. Stiamo spiegando i motivi per cui chiediamo la sua rielezione: per dare continuità alle risorse messe in cantiere. Chi mi conosce sa che io sono pronta a battaglie per la soluzione di quanto mi verrà segnalato”.