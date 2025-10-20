Trapani perde a Bergamo, l’Atalanta U23 s’impone 2 a 0

Brutta battuta d’arresto per il Trapani, che al “Caravaggio” di Bergamo cade contro l’Atalanta U23. Dopo il successo di Cava de’ Tirreni, i granata falliscono il secondo impegno esterno consecutivo, travolti nel primo tempo dalla freschezza e dal ritmo dei giovani nerazzurri. Al 9′ infatti ha segnato Manzoni e al 16′ Levak. Aronica sceglie un undici titolare senza Ciuferri e Canotto, affidandosi a Grandolfo in avanti supportato da Ciotti e Fischnaller. L’avvio è equilibrato, ma l’Atalanta sfrutta al meglio le occasioni e si porta sul doppio vantaggio. Ciotti sfiora il gol, ma Vismara risponde presente. Il Trapani fatica a tenere il passo e perde la testa con Benedetti, espulso per un pugno a un avversario nel recupero del primo tempo. Nella ripresa l’Atalanta gestisce, mentre i cambi granata (tra cui Ciuferri e Canotto) non cambiano l’inerzia del match. Solo Galeotti evita un passivo peggiore. Con questa sconfitta, la seconda in trasferta con lo stesso punteggio, il Trapani scivola nuovamente in zona playout. Un passo indietro evidente, che ridimensiona — almeno per ora — le ambizioni della società. Urge una reazione immediata.