Al Sollima di Marsala poesia e musica con lo spettacolo “Alla fonte di Euterpe”

Il 31 ottobre, il Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” ospita un momento di poesia e di musica di qualità alle ore 21, all’interno della Stagione Concertistica della “L. Van Beethoven”. Si tratta di uno spettacolo inedito, ideato dal poeta e autore marsalese Gianni Bilardello con la collaborazione dell’artista Angela Trapani e dell’attore e regista Giorgio Magnato che torna a calcare le scene. “Alla fonte di Euterpe”, fonte di ispirazione e musa delle più importanti forme d’arte, nasce come trait d’union come ci spiega Bilardello: “Ho immaginato il Teatro come un foglio bianco, il palcoscenico come la tavolozza dei colori e tutti gli interpreti come pennelli. Allora ho pensato, forse questa poesia può unirsi alla mia. E feci una promessa a mio padre, di portare in scena lo spettacolo. Sarà un viaggio sensoriale, il pubblico deve ascoltare con gli occhi chiusi. L’incontro con Leonardo Pavia mi ha dato la possibilità di conoscere un ensemble classico che metterà in scena i versi che verranno decantati. Poi è arrivato Giorgio Magnato, fondamentale per la conoscenza profonda che ha del teatro ha dato un contributo importante. Ho immaginato ‘Alla fonte di Euterpe’ come un percorso umano, l’amore, la lotta, la fede”.

“Gianni era preoccupato quando mi ha chiamato ma io l’ho rassicurato – aggiunge Magnato -. Mi piace sempre dare il mio contributo a chi me lo chiede. Chi si occupa o preoccupa di fare qualcosa di diverso del quotidiano, soprattutto nel campo artistico, va incoraggiato. Il 31 ottobre protagonisti saranno la poesia, la musica, il teatro. La musica è l’unico vero linguaggio universale, le note sono uguali per tutti gli esseri umani, invece la poesia non ha un linguaggio comune; quello che invece dovrebbe avere, è la sensibilità, cogliere tutto ciò che la parola nella sua limitatezza riesce a dare. La parola è la confezione di uno stato d’animo“. A guidare il percorso artistico sul palco, sarà la pittrice marsalese Angela Trapani: “Un insieme di cose bellissime, manca l’arte visiva ma l’immagineremo al Teatro Comunale. Sarà uno spettacolo unico e particolare”. La musica sarà eseguita dal vivo da Salvy Marino tenore, Antonella Urso soprano, Rosanna Angileri al violino, Nicolò Guirreri al violoncello, Leo Pavia al pianoforte.