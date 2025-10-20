“Manicomio” anticipa TrEP, il nuovo EP dei Roofsize. VIDEO

I Roofsize presentano “Manicomio”, il nuovo videoclip che anticipa l’uscita dell’EP “TrEP”. Il video racconta una storia sospesa tra contrasti e dualità: un viaggio tra lucidità e follia, amore e visione, realtà e immaginazione. Un corrispondersi di opposti che si rincorrono senza mai trovare una verità assoluta. Lo stile visivo del videoclip si distingue per un linguaggio ibrido, che unisce immagini reali e astratte in movimento con un approccio sperimentale e visionario. Il risultato è un’animazione originale, interamente realizzata in casa Roofsize, che rafforza l’identità indipendente e creativa della band. Con la loro musica, i Roofsize – ovvero Giovanni Giardina (batteria) e Salvo La Rosa (synth) – confermano la loro vocazione verso la fusione tra rock, elettronica e sperimentazione visiva.

GUARDA IL VIDEO

Link streaming Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/4zzFs0mwb7ylMYK5tMcPCz

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=A4DyoexqIPI

Link streaming: https://push.fm/fl/HKs9It8g