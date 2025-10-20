“L’ammalato immaginario” di Vinci in scena al Teatro Pardo di Trapani

Alla 77ª stagione del Luglio Musicale Trapanese l’opera “L’ammalato immaginario” di Leonardo Vinci su libretto di Antonio Salvi, tratto dalla celebre comédie-ballet di Molière. Appuntamento il 25 ottobre, alle ore 19, al Teatro Tonino Pardo di Trapani. L’opera settecentesca, in una ripresa drammaturgica pensata durante il lockdown 2020-2021 da Matteo Peirone – che firma la regia e interpreta il protagonista Don Chilone – parla con ironia di ipocondria e medicina, temi che abbiamo vissuto tutti da vicino negli ultimi anni: un invito ad affrontare con leggerezza (nel senso che Italo Calvino ci ha insegnato) e scanzonato divertimento le paure del nostro tempo. Coprotagonista è la “vivace vedovella” Erighetta (il soprano Linda Campanella), decisa a sposare il ricco e ipocondriaco Don Chilone. In tre divertenti intermezzi mette in scena un inganno: travestita da Medico Guarisci, prescrive al riluttante pretendente il matrimonio come unica cura.

Massimiliano Piccioli, direttore al cembalo, sarà alla guida dell’Ensemble strumentale dell’Ente Luglio Musicale Trapanese.

I biglietti sono disponibili al botteghino di Villa Margherita (tel. 0923 29290), su www.lugliomusicale.it o a teatro il giorno dell’evento fino a un’ora prima dell’inizio, previa disponibilità.

La 77ª Stagione è organizzata dall’Ente Luglio Musicale Trapanese con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani.

Partner: Airgest SpA, Conservatorio di Musica di Stato “Antonio Scontrino” di Trapani, Conservatorio di Musica di Stato “Arturo Toscanini” di Ribera, Liberty Lines e Federalberghi Trapani.

Media Partner: Rai Cultura