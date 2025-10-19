Superamento atto dovuto e sindacato Carabinieri, al Comune di Marsala le firme per i referendum

La Segreteria Generale del Comune di Marsala rende noto che nel competente Ufficio di via Garibaldi sono disponibili i moduli per la raccolta firme della Proposta di iniziativa popolare “Disposizioni per il superamento dell’Atto Dovuto”, pervenuti dal “Nuovo Sindacato Carabinieri”. Le firme potranno essere apposte fino al 28 febbraio 2026, con autenticazione (esibire documento di riconoscimento) presso il suddetto Ufficio nelle seguenti giornate: Lunedì, Mercoledì e Venerdì (ore 9/13); Martedì e Giovedì (ore 15/17).