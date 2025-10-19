Scuole trapanesi protagoniste di “Igiene Insieme”: più kit in classe, meno influenze

Anche le scuole della Provincia di Trapani sono state al centro di un’importante iniziativa di prevenzione e promozione della salute. Nell’ambito del progetto “Igiene Insieme”, promosso dall’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, sei istituti trapanesi — uno a Castellammare del Golfo, tre a Marsala e due a Mazara del Vallo — hanno partecipato a uno studio che ha coinvolto complessivamente 108 scuole in Sicilia e 5.845 studenti. La ricerca, svolta tra il 15 ottobre 2024 e il 31 marzo 2025, si è posta l’obiettivo di misurare l’efficacia dell’educazione all’igiene nel ridurre le assenze scolastiche, in particolare durante i mesi più critici per la diffusione dell’influenza. Di questi studenti, 3.671 hanno ricevuto specifici kit igienico-educativi, mentre 2.174 hanno rappresentato il gruppo di controllo.

I risultati sono chiari: le classi dotate dei kit hanno registrato un tasso medio mensile di assenze pari al 5%, rispetto al 7% delle classi senza kit. Un dato significativo, soprattutto nel periodo compreso tra dicembre e marzo, in cui si è evidenziata una riduzione del 32% delle assenze tra gli alunni coinvolti nel programma. L’esperienza delle scuole trapanesi dimostra come semplici strumenti di educazione sanitaria, accompagnati da percorsi didattici mirati, possano incidere concretamente sul benessere degli studenti e sul regolare svolgimento dell’attività scolastica. Il progetto si conferma così un modello virtuoso di prevenzione, capace di tradurre la ricerca scientifica in benefici reali per le comunità scolastiche.