Gioacchina Catanzaro, “A Campobello il centrosinistra rappresenta il futuro”. VIDEO

Gioacchina Catanzaro, impiegata con la qualifica di cancelliere esperto presso il tribunale di Marsala è candidata alla carica di sindaco nel comune di Campobello di Mazara.

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E’ espressione di una lista che comprende i partiti del centrosinistra. Come è arrivata a questa decisione?

“Io appartengo ad una storia familiare che mi colloca politicamente in questa area. Mia sorella è consigliere comunale uscente. Assieme ad un gruppo di amici abbiamo deciso di scendere in campo e per la candidatura a sindaco la scelta è ricaduta sulla mia persona”.

La sua coalizione ha una caratteristica: di solito sono liste civiche che sostengono il sindaco, invece nel suo simbolo ci sarà la somma di quelli delle liste del centrosinistra.

“La trasparenza che abbiamo scelto anche in questo caso, ci ha portato a fare delle scelte. Campobello è stata al centro della cronaca di tutto il mondo dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro. Ancora ci sono delle posizioni divisive nella nostra società, ma in città ci sono tantissime belle persone che stanno portando avanti dei progetti importanti anche legati all’economia della città”.

A quale parte del suo programma si riferisce?

“Noi vogliamo riportare nella centralità della Valle del Belice la nostra città e riallacciarlo con tutte le istituzioni per portare a Campobello la possibilità di potere parlare di antimafia. Parlando quindi nel paese di Matteo Messina Denaro, di questi problemi. Noi vogliamo creare la consulta dei giovani dove gli stessi possono portare dei progetti, anche di cultura dell’integrazione dei tanti extracomunitari presenti per lavoro in città”.

Nel programma che cosa indicate?

“Per esempio la cooperazione in rete con il comune che si intesti il rapporto tra i produttori e i commercianti dell’oliva nocellara”.

Spiaggia significa anche turismo. Tre Fontane è uno dei luoghi più belli della provincia…

“Dobbiamo creare dei servizi. Per esempio l’abbattimento delle barriere architettoniche, coniugando economia e servizi”

Come sarà composta la lista che la sosterrà?

“Intanto da due consiglieri comunali uscenti e poi abbiamo recuperato alla vita politica molti cambobellesi di tanti settori che si erano allontanati dall’impegno. Ai miei concittadini voglio dire che si propone come nostro antagonista rappresenta il passato. Noi siamo il futuro con una serie di iniziative programmatiche. I nostri concittadini sono chiamati a scegliere. “Noi siamo voi e voi siete noi” è uno slogan che stiamo utilizzando in campagna elettorale, ma anche quello che desideriamo mettere al centro della nostra azione amministrativa”.