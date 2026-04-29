Elezioni Marsala. Ultimo giorno per le liste. Grillo, Patti e Curatolo hanno gli assessori

Oggi è l’ultimo giorno per la presentazione delle liste in vista delle Amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Entro le ore 12 tutti i candidati sindaco e i rappresentanti di partito dovranno depositare nell’Ufficio del Segretario Generale, le liste con i candidati al Consiglio comunale. Ieri sono state presentate le prime liste (VEDI QUI): ProgettiAmo Marsala, AVS – Alleanza Verdi Sinistra, M5S-PSI e Marsala Civica. Ognuno con 24 candidati che è il numero minimo richiesto. La candidata sindaca Andreana Patti ha già presentato i primi 4 assessori, due espressione dei partiti che la sostengono, ovvero l’ex consigliere comunale Daniele Nuccio e la segretaria del locale PD Linda Licari, e due ‘tecnici’, l’ex generale Salvatore Vullo e il giovane professionista Software Engineer Enrico La Sala. Oggi si attendono le altre liste e gli altri candidati. L’attuale primo cittadino Massimo Grillo dovrebbe presentare 4 liste, Giulia Adamo almeno 6, Leonardo Curatolo una. Siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti dal Comune di Marsala.

Il primo commenta arriva dai rappresentanti della lista “Marsala Civica – Sud Chiama Nord” che si definisce “un gruppo eterogeneo e rappresentativo del territorio, composto da professionisti e cittadini impegnati, con una significativa presenza femminile”. A commentare la composizione della lista è il commissario provinciale Michele Galfano, che ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto: “Ringrazio Michele Gandolfo e il nuovo commissario comunale Giovanni Arini per l’impegno profuso nella costruzione di una squadra competente e motivata”.

Stamattina la presentazione dell’Udc, questi i nomi candidati a sostegno del candidato sindaco uscente Massimo Grillo: Ferrantelli Pellegrino Guglielmo, Di Girolamo Gaspare, Mannone Francesco, Sciacca Graziella Maria, Biondo Mario, Ciaccio Caterina, D’Alberti Giuseppe, Genna Nicola, Licari Maria, Manciaracina Irene, Marchese Gaspare Giuseppe, Oddo Giuseppe, Parrinello Michele, Pipitone Carla, Pulizzi Martina, Regina Martina, Russo Fabio, Sparla Giovanna, Tumbarello Chiara Maria Pia, Veltri Teresa, Burgio Vita Maria Lucia, Pettina Rosita, Ter Zoli Sergio, Bilello Mariano.

Presentata Lilibeo Viva, a sostegno di Massimo Grillo: Accardi Michele Maurizio, Agate Salvatore, Apelle Giorgia, Bilardello Ignazio Massimo, Ciaramidaro Francesco Claudio, Cosenza Rosanna Pia, Crimi Aurora, D’angelo Giuseppe Salvatore, Di Girolamo Roberto, Forte Giuseppe, Gambina Vito, Geretto Antonio, Laudicina Tiziana, Lombardino Paolo, Monaco Federico Francesco, Parrinello Manuela, Sammartano Nicolo’, Vaiarello Anna Pamela, Vinci Annalisa, Ferrera Stefania Giuseppina, Pistillo Elena, Marino Krizia, Maltese Sofia.

Questa la lista della Lega a sostegno della candidata sindaca Giulia Adamo: Barbera Giuseppa, Barraco Benedetta, Bertolino Daniele, Bonafede Maria Stella, Bonventre Nicola Francesco Pio, Calabrese Fabio, Curatolo Antonella Maria Rosaria, Dugo Giacomo, Fici Sofia, Foderà Gabriele, Frazzitta Antonino Salvatore, Genna Rosanna, Guarrato Giovanni, Lombardo Michelangelo detto Settefilara, Maiorana Pietro Alessandro detto Pappalardo, Martorana Salvatore, Piccione Duilio, Puleo Martino, Ragusa Mario, Raineri Carla, Rodriquez Valentina, Sata Agostino, Struppa Francesco, Trono Anna Lisa.

Ecco i nomi degli assessori di Massimo Grillo tra vecchi e nuovi: il ‘riconfermato’ Salvatore Agate, già nella Giunta Grillo assieme a Gaspare Di Girolamo che resta, la dottoressa Augugliaro Cinzia Zelinda e l’avvocato Gaspare Stabile.

Ecco il PD a sostegno di Patti: Licari Maria Linda, Abate Vito Emanuele detto Emanuele, Abate Rosa Vincenza detta Rosa, Angi Salvatore, Balsamo Elio, Barrale Grazia, Biondo Antonino, Calamia Antonella, Caliò Anna, Cammareri Domenico, Cavasino Pietro, Di Girolamo Giovanni, Ferro Michael, Giacalone Gabriella, Maniscalco Maria Giuseppa, Milazzo Laura, Pace Paolo, Parrinello Antonio Domenico, Piccione Davide, Pulizzi Matteo, Rodriquez Mario, Trapani Alessia, Valenti Ivan, Vallone Andrea.

Questa la lista del Movimento Popolare Arcobaleno, a sostegno di Giulia Adamo sindaca, una delle prime presentate in giornata: Grasso Sebastiano, Crimi Luana, Sinacori Fabio Francesco, Bianco Bartolomeo, Angileri Alberto Davide, Audisio Marco, Calandro Michele, Candela Pierangela, Chiavetta Cateno, Errera Elisabetta, Gargano Giuseppe, Genna Mary, Gentile Giovanni, Giacalone Gianfranco, Giacalone Maria Immacolata, Laudicina Vincenzo, Li Causi Antonio Abele, Liuzza Francesco, Lupo Gioacchino, Mazzeo Elisabetta, Pocorobba Vito, Romano Paola, Russo Mario Riccardo Salvatore, Spedale Maria Cristina.

Questa la lista di Coraggio e Passione, a sostegno della Adamo: Adamo Salvatore Gabriele, Alagna Francesco Angelo, Buffa Manila, Cordaro Giuseppe, Crescione Angelo Salvatore, Domingo Vincenzo Eugenio Guido detto Enzo, Laudicina Sofia, Lazzari Yency Danelly, Licari Gianluca, Lombardo Dario, Morsello Antonella, Ottoveggio Oreste Giuseppe detto Pino, Pizzo Rosa Alba, Riggirello Gianpaolo, Sammartano Francesca Antonella, Sofia Andrea, Amodeo Giuseppe, Melodia Tommasa, Casano Giuseppina, Torrente Francesco Sergio, Galfano Giovanna.

Presente anche la lista di Leonardo Curatolo Marsala Futura: Curatolo Leonardo, Abate Giovanni, Amato Giacomo Elvio, Bojic Silvana, Celi Elda Maria, D’Agostino Carla, De Maria Martina, Ficarra Aurora, Guirreri Filippo detto Filippo, Guirreri Nicolo’ detto Nicolo’, Guirreri Veronica Giuseppa Pia, Ippolito Rosa, La Bella Paolo, Licari Baldassare detto Erino, Maniscalco Giuseppe, Ottoveggio Ornella Lucia, Patti Andrea, Piccione Caterina, Pipitone Vincenzo, Scillia Michele, Sorrentino Innocenzo Giuseppe, Tarchoun Matteo, Liuzzi Giovanni Pietro, Pipitone Andrea. Questi gli assessori designati da Curatolo: Enza Giannone, Erino Licari, già esponente noto in città, Giacomo Amato, Elda Maria Celi.

Giulia Adamo presenterà ufficialmente i suoi assessori in conferenza stampa domani, giovedì 30 aprile alle ore 11 presso il comitato elettorale sito in via Francesco Crispi 28, Marsala.

Arriva anche Com-Patti, lista a sostegno della candida del centrosinistra: Abate Giada, Accardi Federica Vita, Alagna Oreste Socrate, Angileri Luca, Attinà Deborah Albina Pasqualina, Bertolino Baldassare Maria Daniele, Calandro Michele, Di Pietra Gabriele, Forte Federica Lia, Genna Gloria, Giacalone Loredana, Graffeo Elisabetta, Mannone Irina Madalina, Messina Carla Maria Tiziana, Orlando Leonardo, Piacentino Rosanna, Piccione Angelo Vito, Planeta Veronica, Russo Salvatore, Sammartano Ignazio, Santoro Giuseppe, Scafura Antonio Salvatore, Titone Alberto, Trapani Giuseppina.