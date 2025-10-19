Prevenzione cardiovascolare al Circolo Velico Marsala

Il Circolo Velico Marsala, in collaborazione con la Polisportiva Marsala Doc, organizza presso la propria sede di via Vito Falco 5, dal 18 al 31 ottobre, una serie di visite gratuite di prevenzione cardiovascolare. L’iniziativa rientra nel progetto nazionale “Sper guarda il tuo cuore – Sea your heart”, promosso dall’associazione Sper con l’obiettivo di rendere accessibile la prevenzione cardiovascolare tramite esami ecocardiografici gratuiti nei porti italiani. Marsala sarà infatti la 25ª tappa del tour “Sea your heart”, che toccherà in totale 33 località costiere italiane. Durante la permanenza, i medici dell’associazione effettueranno esami ecocardiografici gratuiti ai partecipanti che aderiranno all’iniziativa. Ogni partecipante riceverà poi il proprio referto via mail. Per prenotarsi è sufficiente inquadrare il Qr code presente sulla locandina dell’evento. Un’occasione importante per prendersi cura del proprio cuore.
Iniziative