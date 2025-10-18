Pantelleria: dopo la protesta, riprendono i servizi di colonscopia e gastroscopia al “Nagar”

L’Amministrazione comunale di Pantelleria plaude il riscontro positivo da parte dell’ASP di Trapani in merito alla ripresa dei servizi di colonscopia e gastroscopia presso l’Ospedale “Nagar” dopo i malcontenti e le richieste. “Accogliamo con favore la notizia della riattivazione di due servizi fondamentali per la salute della nostra comunità – dichiara la vice sindaco Adele Pineda –. E’ un risultato importante che arriva dopo un lungo periodo di sospensione, circa nove mesi, durante i quali i cittadini hanno dovuto rinunciare a prestazioni essenziali per la prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie gastrointestinali. Nove mesi possono rappresentare un tempo lunghissimo, quando si parla di salute e di prevenzione“. L’Amministrazione sottolinea come la collaborazione tra Comune e ASP sia indispensabile per garantire la continuità dei servizi sanitari sull’isola. “Auspichiamo” – conclude Pineda – che da questo momento in poi si possa avviare un dialogo ancora più costruttivo e costante, capace di portare risultati concreti con maggiore rapidità. La tutela della salute dei cittadini panteschi resta una priorità assoluta del nostro operato“.